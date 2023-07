Stand: 21.07.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch sünd dat söventeihn Graad in Fuhlsbüddel (Klock 9:30). Twintig Graad kriegt wi vundaag noch. Wenn een dor en Oog todrücken deit, denn kann een dor bi twintig Graad ok noch vun Sommer bi snacken. De Sünnn un de Wulken deelt sik vundaag de Arbeit - jede kummt mal an’e Reeg. Un to’n Avend hen kann denn af un to ok mal en Regenschuer mit bi ween un nich ganz utslaten sünd ok Blitz un Donner. De Dag morgen fangt denn recht wat fründlich an. Later kaamt denn noch’n poor Wulken dorto un to’n Avend hen denn de Regen. Un dat Ganze denn dagsöver bi Temperaturen vun bet to negenteihn Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch