Stand: 20.07.2023 09:30 Uhr Koppschööt in Dulsbarg

In en Wahnung in Dulsbarg hett de Polizei en Fru funnen, de in’n Kopp schaten worrn is. De 41-Johrige muss nootopereert warrn. Woans se so swoor to Schaden keem, dat mutt een nu opklären. Wat dat heet, hett de Polizei den Levenspartner vun de Fru fastnahmen.

