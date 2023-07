Stand: 20.07.2023 09:30 Uhr Straafanzeigen na Shitstorm

Hass, Beleidigen, Shitstorms - wokeen in de Politik aktiv is, de mutt faken düchtig wat insteken. De Böverste vun't Bezirksamt Altna Stefanie von Berg sett sik nu dorgegen to Wehr. Se geiht mit mehr as 70 Straafanzeigen gegen en Shitstorm an. Een hett de Grönen-Politikersch mit Moord droht, as ehr Bild mit Saken, de se gor nich seggt hett, in't Internet opdükert weer. En Hölpsvereen in Berlin hett nu dörchsett, dat düsset falsche Zitat vun mehr as 70 Konten op Twitter löscht worrn is

