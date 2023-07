Stand: 20.07.2023 09:30 Uhr Uurdeel för IS-Mann

Wat dat heet, hett he as jungen Keerl in Syrien för den IS kämpft. In Hamborg hebbt se en 21 Johr olen Mann veruurdeelt. Dat Hanseaatsch Böverlannsgericht hett em en Jugendstraaf opbrummt. He mutt nu för tweeanhalf Johr achter Trallen wieldat he Liddmaat in de Terrormiliz IS weer. De Mann is in Mümmelmannsbarg opwussen. Sien Mudder is mit em na Syrien gahn, dor weer he ölven Johr oolt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch