Stand: 20.07.2023 09:30 Uhr Vörhollen gegen Zverev

Dat geiht üm Körperverletzen. Den Hamborger Tennis-Profi Alexander Zverev warrt vörhollen, dat he gegen sien fröhere Fründin Gewalt anwennt hebben sall. De Staatsanwaltschop Berlin hett en Andrag op Straafbefehl stellt. Wenn't dorto kümmt, kann Zverev binnen twee Weken en Gegenspraak anbringen. Opstunns will he to de Vörhollen nix seggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch