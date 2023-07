Stand: 19.07.2023 09:30 Uhr Sexuell Övergriepen in Hamborgs Swömmbäder

In't Hallenbad, in't Freebad, in de Sauna - wo sik Minschen entspannen wüllt, dor gifft dat af un an ok sexuell Övergriepen. Bi den Hamborger Bedriever Bäderland sünd in dit Johr teihn so'ne Saken dokumenteert. Dat schrifft de Senaat op en Anfraag vun de Linken. In't ganze verleden Johr is sössteihn Maal sowat passeert. De Linke meent aver, dat vele Saken gor nich mellt worrn sünd. De sowat daan hebbt, de kriegt jümmer glieks en Huusverbot, seggt de Senaat, un överto warrt dat ok an de Polizei mellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch