Stand: 19.07.2023 09:30 Uhr Energiespoor-System för de S-Bahn

De Hamborger S-Bahn will Energie sporen, un dat nich to knapp. Se will en System insetten, mit dat de Töög bummelig een Drüddel weniger Energie verbruken doot. Dorbi schüllt dat Anfohren un dat Bremsen vun de S-Bahnen beter openanner afstimmt warrn. För de Kundinnen un Kunnen bringt dat Ganze ok en Vördeel: de S-Bahn schall pünktlicher warrn. En Video dorto gifft dat in de NDR Hamburg App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch