Stand: 19.07.2023 09:30 Uhr Bannig hoge Temperaturen in Süüdeuropa

43 Graad op Mallorca, eenunveertig 41 Graad in Rom - in Süüdeuropa geiht dat wieder mit de bannig dulle Hitt. Ok in Grekenland gifft dat vundaag wedder Temperaturen vun mehr as 40 Graad, un överto brennt an vele Ecken üm Athen rüm de Wohld. Ok ut de USA mellt se Rekordtahlen bi de Hitt: In Phoenix, Arizona geev dat mehr as 43 Graad - un dat nu al an'n 19. Dag achterenanner.

