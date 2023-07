Stand: 19.07.2023 09:30 Uhr Norderstedt spendeert Sünnkreem

Passlich dorto hett de Stadt Norderstedt negen Sünnkreem-Spenners opstellt. De schüllt dorför sorgen, dat de UV-Strahlen de Lüüd nich de Huut verbrennen doot. Disse Vörsorg is wegen den Klimawannel jümmer wichtiger, un de Spenners sünd ünner annern in't Raathuus un in de Stadtbökereen to finnen. In de Spenners weer in de Pandemie-Tiet Desinfekschoons-Middel binnen. Wenn dat mit de kostenlose Sünnkreem goot ankamen deit, denn schüllt noch mehr Spenners opstellt warrn.

