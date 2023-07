Stand: 18.07.2023 09:30 Uhr Keen Koorn mehr ut de Ukraine

Meist een Johr hett dat Afkamen anduert – nu will Russland keen Koorn mehr ut de Ukraine rutlaten. De EU un de USA bekrittelt dat bannig dull. Se seggt, dat Enn vun dat Koorn-Afkamen wöör de Versorgen mit Levensmiddel op de ganze Welt bedrohen un Millionen vun Minschen schaden. Mit dat Afkamen kunn de Unkraine mehr as 30 Millionen Tonnen Koorn över de See in annere Länner levern.

