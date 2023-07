Stand: 18.07.2023 09:30 Uhr Sommer warrt hitter

De Sommer warrt ümmer hitter in Düütschland. Vör düsse Hitt müss een de Lüüd, de arbeiden doot, beter vör wohren. Dat verlangt de Amts-Dokters in Düütschland. Se meent, dat schull en Siesta geven, so as in de Länner in’n Süden. Bi dat Gesprääk mit dat Redakschoons-Nettwark Düütschland hebbt se vörslagen, dat de Lüüd morgens in Fröh arbeiden schüllt, denn gifft dat middags en Siesta un later warrt wiederarbeid. Bavento wüllt se Ventilatoren un lichte Kledaasch in’t Büro hebben.

