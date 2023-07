Stand: 18.07.2023 09:30 Uhr Radföhren in Hamborg

De Stadt Hamborg will Lust maken, mit’t Rad to föhren. Un so hett de Bezirk Noord Plaans för en ne’en Radsnellweg vörstellt. He schall vun Bad Bramstedt bet na Hamborg gahn. De eerste Afsnitt is 2,3 Kilometer lang un geiht vun de Langhorner Chaussee över de Fibigerstraat bet na de Hoge Liedt. De Radweeg schüllt hier be to 4 Meters breed ween un bavento schall een dat ganze Johr dorop föhren könen.

