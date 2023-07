Stand: 18.07.2023 09:30 Uhr Gold för Düütschland

Tweemal Gold för Düütschland: Bi de Swimm-Weltmeisterschop in Japan hett dat düütsche Team jubelt. Eerst is Leonie Beck Weltmeistersch worrn, bi’t 5 Kilometer Freewaterswimmen. Achterna hett ok Florian Wellbrock Gold över 5 Kilometer in’t Freewater haalt.

