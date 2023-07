Stand: 17.07.2023 09:30 Uhr Triathlon in Hamborg

Hunnertdusende Tokiekers un an't End noch en Weltmeester-Titel: Bi de Triathlon-WM in Hamborg hett sik de düütsche Staffel Gold hoolt. Mit dorbi ween sünd ok noch teihndusend Hobby-Triathleten ut veertig Länner. An de Streek leep – süss Weken na'n Unfall bi'n Ironman – allens ohn Problemen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch