Stand: 17.07.2023 09:30 Uhr Brand in Harborg

In en Wohnung in Harborg hett dat in de Nacht brennt. En achtig Johr ole Fro is dorbi ümkamen. Se hett in de Bremer Straat in en Wohnung mit drei Kamers wohnt, de heel utbrennt is. Fief anner Lüüd ut dat Huus kemen mit Rookvergiften na't Krankenhuus. Üm un bi süsstig Retters sünd dor in'n Insatz ween.

