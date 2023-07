Stand: 17.07.2023 09:30 Uhr Alcaraz winnt in Wimbledon

Carlos Alcaraz ut Spanien hett an'n Avend dat Tennisturnier in Wimbledon wunnen. In't Finaal kunn he sik gegen Novak Djokovic dörsetten – in en Match, dat jüst ünner fief Stünnen duert hett. För Alcaraz, de eerst twintig Johr oolt is, is dat nu de tweete Grand-Slam-Titel.

