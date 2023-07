Stand: 15.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ümmer mehr Lüüd höört NDR 90,3

Den Stadtsender för Hamborg schalt dagsöver bummelig 60.000 Hörerinnen un Hörers mehr in as vörher. Dormit liggt NDR 90,3 bi de Hörers op’n tweten Platz achter Radio Hamborg. Dat is bi de Media-Analyse bi rutsuert, de Middeweken düsse Week op’n Disch leggt worrn is. De Marktandeel liggt bi meist twintig Perzent. All Radio-Programmen vun’n NDR tohoopnahmen liegt in’n Noorden vun’n Rang her vör de Privatradios.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch