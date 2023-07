Stand: 15.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Snacken över de Sekerheit an’n Flooghaven

Güstern - Freedag düsse Week - dor güng dat denn wieder mit Akschonen vun’e Klimalüüd vun de Grupp "Letzte Generation". Se wullen in ganz Düütschland wiedermaken un harrn sik to’t Bispeel in Berlin op’n Kreisel rund üm’e Siegessüül hinsett und fastkleevt hatt. Ünnerdess is wegen de Akschonen in Hamborg en Diskusschoon losgahn, wat de Sekerheit hier bi uns an’n Flooghaven angeiht. De Polizeiwarkschop süht dor noch Luft na baven un sä, dat se dor noch mehr Sekerheitslüüd bruken dään.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch