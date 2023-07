Stand: 14.07.2023 09:30 Uhr Is de Flooghaven seker noog?

De Hamborger Flooghaven warrt na de Klima-Protestakschoon güstern ornlich wat bekrittelt. De Fraag is nu, wat dat nich villicht bi de Sekerheit en Problem geven deiht? De Polizeiwarkschop GdP süht dor in düsse Saak noch Luft na baven un meent, dat se dor an’n Flooghaven in Hamborg noch wat bi ophalen müssen. Se seggt, dat se dor noch mehr Sekerheitslüüd bruken doot. Güstern kunnen dor Klimalüüd ganz driest den Bedriev lahmleggen. Mit Drahtscheer un Fohrrööd sünd se dor na dat Rullfeld henkamen ween. Un so kunnen güstern denn de eersten Ferienflegers stünnenlang nich losflegen.

