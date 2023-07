Stand: 14.07.2023 09:30 Uhr Lööst de Söötstoff Aspartam Kreevt ut?

Is dat sund, wenn Zucker dör Söötstoffen uttuuscht warrt? De Weltsundheitsorganisatschoon WHO wohrschaut nu un verlangt vun‘e Levensmiddelindustrie, dat se vör allen Dingen den Söötstoff Aspartam blots noch spoorsam insetten doot. Bi ne’e Studien is bi rutsuert, dat Aspartam bi Minschen womööglich Kreevt utlösen kann. De synthetisch Söötsstoff warrt in lichte Drünk ahn Zucker, Backworen, Kaugummi, Pudding oder Fardigeten bruukt un in veel Medizin.

