Stand: 13.07.2023 09:30 Uhr Bunnskabinett snackt över Klimawannel

De Klimaaktivisten hebbt sik nich blot den eersten Feriendag utsöcht, ne, ok den Dag, an den dat Bunnskabinett över de Folgen vun den Klimawannel snacken deit. Dat geiht üm Extremwedder. De Bund will mit en Gesett vörschrieven, dat Hüüs un Straten, de nee boot warrt, an so en Wedder anpasst warrn mööt. Dat heet, weniger Flachen, de tobetoneert sünd, mehr Gröön op de Dacken un högere Dieken.

