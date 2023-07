Stand: 13.07.2023 09:30 Uhr Boarbeiden bi de U- un S-Bahn

In de neegsten Weken dor schall in’t U- un S-Bahn-Nett veel boot warrrn. Dat heet, se mööt Streken afsparren. Los geiht dat twüschen Ohlsdörp un Berliner Tor. De S-Bahn blifft stahn un Bussen fohrt. Wokeen mit de Bahn na den Flooghaven henkamen will, de mutt en Ümweg maken oder mit en längere Fohrtiet reken. Vun Enn Juli af an, dor sparrt se den Citytunnel twüschen Hauptbahnhoff un Altno denn för dree Weken lang.

