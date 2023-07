Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr Somerferien fangt an

In Hamborg hebbt dütt Johr negendusend Schölers ehr Abitur afleggt. In’n Snitt mit en Weert vun 2,3. De Schoolbehöörd seggt, to’n letzten Mol hett dat beten mehr Tiet för de Prüfen geven, wiel de Schölers noch dull vun de Coronaschranken drapen weern. För all anner Schölers fangt vundag de Somerferien an. De Hamborger Flooghoben rekend mit en Floot vun Urlaubers, man eerst vun morgen op an: Denn makt de Floogstiege al Klock verdel na dree op.

