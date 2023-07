Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr Mehr Start-Ups in Hamborg

In Hamborg grünndt sik dütlich mehr Start-Up-Ünnernehmen as in vele anner düütsche Städer. Wenn‘n dat mit anner Grootstäder verglieken deit, liggt Hamborg twors blots op den sößten Platz, in’n Snitt vun heel Düütschland is man de Towaß woll temlich hoch. In’t eerst Halvjohr sünd hier veerdig Perßent mehr jungsche Ünnernehmen grünndt worden. Düütschlandwiet liggt de Tahl weniger as halv so hoch.

