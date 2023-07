Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr NATO-Drepen

Bi dat NATO-Top-Drepen geiht dat hüüt, an’n tweten Dag, dorüm, wat’n de Ukrain an Sekerheit toseggen kann, för de Tiet na den Krieg. De ukrainsche Presedent Wolodomyr Selensky will dat Drepen in Vilnius dorto verwennen, dat he mit enkelte Baaslüüd vun de Regeren vun de NATO-Länners tohoop un in’t Snacken kümmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch