Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr Long Covid

Woans kann en Minschen in Düütschland beter hölpen, de mit Long-Covid malad sünd? Bunnssundheit-Minister Karl Lauterbach vun de SPD will doför hüüt sien‘ Plaan vörleggen. Ut sien Ministerium heet dat, se dinkt, dat bi bet to teihn Perßent vun de Lüüd, de Corona harrn, ok lang Tiet achteran noch wat nakamen is.

