CDU-Parteidag

Stand: 11.07.2023 09:30 Uhr

De CDU in Hamborg will mit ehr Weertschoppolitik bi de Wählers för sik trummeln. Dorför hett se güstern op ehrn Parteidag en ölven-Punkte-Plaan ahn Gegenstimmen op'n Weg bröcht. De CDU will nich mehr so veel Bürokratie hebben, Kosten för Industriestroom daalsetten un mehr Geld in de Wetenschop rinstecken. Partei- un Frakschoonböverste Dennis Thering hett SPD-Weertschopsenatersch Melanie Leonhard vörhollen, se weer jümmer noch nich in ehr ne'et Amt ankamen.

