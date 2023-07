Stand: 11.07.2023 09:30 Uhr Keen Planschen in'n Stadtpark

Dat grote Planschbecken in' Stadtpark Hamborg is siet güstern sparrt. Wat dat Bezirksamt Noord seggt, is dat verstoppt un dat Water kann nich aflopen. Een weet noch nich so recht woso. Dat Becken warrt woll an 20. Juli wedder vull mit frischet Water ween.

