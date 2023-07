Stand: 10.07.2023 09:30 Uhr Vermisster bi Blanknees

Mag ween, dat güstern bi Blanknees en 16 Johr olen Jung verdrunken is. He weer mit en Fründ an’n Elvstrand un is bi’t Baden op eenmal ünnerdükert. Annere Swimmers hebbt noch versöökt em to hölpen. En grote Söökakschoon mit Dükers, Booten un Helikopters hebbt se na 3 Stunnen ahn Erfolg afbroken. Nu gifft dat meist keen Hopen mehr, dat se den Jung noch lebennig finnen doot. Üm sien Fründ hett sik dat Krisenintervenschoonsteam kümmert.

