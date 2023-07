Stand: 10.07.2023 09:30 Uhr Hitten in Düütschland

Güstern weer de betlang hittste Dag dütt Johr – mit 38 Graad Celsius in Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württembarg. In Hamborg hebbt se vör de Hitt wohrschaut. Op warmst weer dat güstern op de Veddel: Dor hebbt se 33,6 Graad meten. De düütsche Rekoord bi de Temperaturen, de is an’t Enn vun Juli vör veer Johr an Niederrhein knackt worrn – mit 41,2 Graad.

