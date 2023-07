Stand: 10.07.2023 09:30 Uhr Watersteden in Hamborg

Dat all Lüüd bi de Hitten noog drinken köönt, dorför gifft dat öffentliche Waterspenners. 48 sünd dat in ganz Hamborg, dat hett de Linke bi’n Senaat anfraagt. Dat weer to wenig, seggt Stephan Jersch vun de Linken. Vun dütt Johr af an gellt bavento en EU-Richtlinie, de seggt: Jeedeen mutt Togang to Drinkwater hebben – to’n Bispill ok Lüüd, de op de Straat leven doot. Hamborg schall dütt Johr noch 4 oder 5 ne’e Drinkwatersteden kriegen.

