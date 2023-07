Stand: 10.07.2023 09:30 Uhr Sommerinterview Steinmeier

Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier, de maakt sik Sorgen, wiel de AfD bi Ümfragen so hoge Werte hett. In’t Sommerinterview bi’t ZDF hett he vör Protestwahlen wohrschaut. Bi’n ARD-Düütschlandtrend wöör de AfD nu 20 Perzent kriegen un noch vör de SPD liggen. Wi köönt keen Konjunktur vun Bangmakers bruken, sünnern Lüüd de Problemen lösen köönt – so seggt Steinmeier. De Partei wöör to de - so as he dat seggt - „Verrohung“ bidregen un jeedeen Börger harr bi de Wahl en Verantwoorden.

