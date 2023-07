Stand: 08.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Brandbreven vun Arbeitslüüd bi de Stadt

"Wi köönt uns dat Leven in Hamborg nich mehr leisten." Dat hebbt Maandag düsse Week mehrere hunnert Lüüd seggt, de bi de Stadt arbeiden doot. Se sünd op’e Straat gahn ween un hebbt vör de Finanzbehöörd an’n Göösmarkt demonstreert hatt. De Lüüd arbeidt blangen anner Steden bi de Füerwehr, in’n Soziaaldeenst oder bi’n Lannsbedrief Verkehr. Binnen in’e Finanzbhöörd hebbt se denn Senater Andreas Dressel dörtig Brandbreven vun’e Arbeitslüüd geven hatt. Dressel nöhm düsse Breven denn an sik, sä aver ok, dat he op’t Geld kieken müss.

