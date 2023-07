Stand: 08.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Maleschen op’e Schienen

Dingsdag düsse Week hett dat in Hamborg bannig dulle Maleschen in’n Bahnverkehr geven hatt. Vun morgens fröh af an sünd keen Töög mehr twüschen Hauptbahnhoff un Altna ünnerwegens ween. Töög, de na Kiel hen wullen, sünd af Altna losföhrt un in’n Fernverkehr sünd de Töög denn blots bet na’n Hauptbahnhoff hen oder bet na Harborg hen föhrt ween. Un welk sünd ok ganz utfullen. Grund weer en Hoochleitung, de reten weer. Eerst avends füng dat denn wedder an, dat dat enigermaten normal lopen dä op’e Schienen.

