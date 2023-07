Stand: 08.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Sommerstöörm in Hamborg

Middeweken düsse Week sünd de Lüüd in Hamborg ornlich wat dörpuust worrn. Un dat leeg an den utermaten Sommerstöörm. Dat Ganze is aver nich ganz so slimm worrn as dacht. De Füerwehr müss blots üm un bi 150 Mal rut: Bööm, de ümfullen sünd, Telgen oder Dackpannen, de rünnerfallen wullen. Bi to Schaden kamen is nüms. Wegen de Bööm, de ümkippt ween sünd, weer de U1 ne Tiet lang ünnerbraken. Ok bi de S-Bahn geev dat Maleschen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch