Stand: 08.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Stadt will Sietas-Flach köpen

Hamborg will dat Flach vun de vörmalige Sietas-Warft in Neefeld köpen. Un dat dröfft de Stadt nu ok. En tostännige Kommischoon hett dat Dunnersdag düsse Week verlöövt hatt. Hamborg will, dat de Stadt sülvst wedder mehr Industrieflachen tohören doot. Op dat Areal kunnen sik nu villicht Recycling-Ünnernehmen daallaten, aver ok Airbus. Man ünnerschreven is noch nix.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch