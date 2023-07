Stand: 08.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Messattack vun Brooksteed - Perzess is losgahn

He schall in en Regionaaltog na Hamborg hen en söventeihn Johr ole Fro un en negenteihn Johr olen Keerl dootstaken hebben. Knapp en half Johr is dat nu her. Un güstern - Freedag düsse Week - dor is dat na de Messattack vun Brooksteed mit den Perzess dorto losgahn. Tostännig is dat Lannsgericht in Itzehoe. Moord un versöchten Moord - dat is dat, wat de Staatsanwaltschop den veerundörtig Johr olen Ibrahim A. vörsmieten deit. Op de Fraag vun'n Richter sä de Anklaagte in'n Perzess, he harr twoors in'n Tog seten, weer aver unschullig. Bi de Attack sünd bavento noch veer anner Lüüd swoor wat bi to Schaden kamen un een Fro, de ok wat bi afkregen harr, de hett sik later dat Leven nahmen hatt.

