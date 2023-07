Stand: 07.07.2023 09:30 Uhr Twee Daag länger Ferien

De Schölers vun de Stadtdeelschool Altna hebbt düssen Sommer twee Daag länger free. Dat liggt an Maleschen mit den Wateransluss. De sünd opduukt, wo se nu jüst in en Neebo ümtrecken doot. Man to glieken Tiet sünd ok de Ünnerlagen al all verpackt. Un deswegen kann dat na de Sommerferien denn ok nich so normaal as sünst mit de School wedder losgahn. Enn August maakt se den Ünnericht denn eerstmal op’e Wisch, de vör den Neebo in Altna liggen deit. Wo un woans dor denn nipp un nau, dat is noch unkloor.

