Stand: 07.07.2023 09:30 Uhr AfD mit Hööchstweert

Dreeviddel vun’e Lüüd sünd untofreed mit de Arbeit vun’e Bunnsregeren. Un dor hett de AfD ümmer mehr wat vun. In den ne’en ARD-Düütschlandtrend kummt de AfD nu op 20 Perzent vun’e Stimmen - so veel as noch nie nich tovör. Se weern dormit de tweetstarkste Kraft. Vörnan steiht de Union mit 28 Perzent. De SPD lannt bi 18 Perzent. De Grönen kaamt op 14 Perzent. De FDP liggt bi 7 Perzent un de Linke bi 4 Perzent.

