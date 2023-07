Stand: 07.07.2023 09:30 Uhr To wenig Solarzellen op’e Dacken

Hamborg verlangt mehr Solarstroom. Man de Stadt sülvst is in düsse Saak keen Vörbild. De Klimabiraat vun’e Stadt bekrittelt nu, dat Hamborg in’n Vergliek mit de anner Bunnslänner op’n letzten Platz lannen deit. De CDU betekent den Senaat as "Meister vun’e Ankünnigen". Denn jüst mal even dree Perzent vun de Hüüs, de de Stadt tohören doot, de hebbt Solarzellen op‘t Dack.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch