Stand: 07.07.2023 09:30 Uhr Woans geiht dat wieder mit de Islam-Verdrääg?

Schall de Stadt dor an fasthollen? Un wenn ja, op wat för een Ooort un Wies? De Verfatensutschuss vun’e Börgerschop hett sik güstern mit de Verdrääg, de Hamborg hett, befaat, de dat mit de islam’schen un alevit’schen Religionsgemeenden geven deit. Achtergrund is, dat mehre Gemeenden bekrittelt warrt. Jüm warrt extremistische Tendenzen un Antisemitismus vörsmeten un dat se dicht an autokrat’sche Staten sünd. Hamborg is vör teihn Johr dat eerste Bunnsland ween, wat Verdrääg afslaten hett. De regelt blangen anner Saken den Religionsünnerricht tohoop, den Ümgang mit Fierdaag un mit Gräffnissen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.07.2023 | 09:30 Uhr

