Bomb funnen

De Hamborger Füerwehr hett in Wilhelmsborg en Flegerbomb ut'n Tweten Weltkrieg ünscharp maakt. An'n Avend müssen bummelig achthunnertföfftig Minschen ut jümehr Hüüs rut. Güstern harr de Füerwehr ok noch bannig veel mit'n Storm to doon. In Hamborg geev dat eenhunnertsöventig Insätz. Bi de mehrsten dorvun weren Äst afbroken un Bööm ümkippt. Keeneen is dorbi to Schaden kamen.

