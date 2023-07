Stand: 06.07.2023 09:30 Uhr Stadt will Sietas-Areal köpen

Vör bummelig twee Johr hett de Hamborger Sietas-Warft Bankrott maakt. Nu will de Stadt dat Land köpen, op dat se stünn. Na Informatschonen vun NDR 90,3 warrt vundaag al över Details snackt. Op'n Grund vun de ol'e Warft schall ok in Tokunft wedder Industrie henkamen, de en Togang to't Water bruukt. Dat warrt munkelt, dat dat ok Airbus ween kunn.

