Stand: 06.07.2023 09:30 Uhr Problemen mit E-Autos

Elektro-Autos sünd to düür, föhrt nich wiet nog un dat gifft nich nog Steden, wo man se opladen kann. Dat is bi en Online-Ümfraag bi rutsuert, de nich repräsentativ is, man bi de alleen ut Hamborg bummelig eendusendnegenhunnert Minschen mitmaakt hefft. En Drüttel vun de Autoföhrers in Hamborg wüürn graad en E-Auto köpen – dat is bi „NDR fragt“ ok bi rutkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch