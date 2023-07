Stand: 06.07.2023 09:30 Uhr Fahrrad-Parkhuus in Harborg

De Bunnsregieren betahlt en Deel vun't ne'e Fahrrad-Parkhuus in Harborg. Dat köst üm un bi süssteihn Millionen Euro un de Bund stüert 4,5 Millionen dorvun dorto. An'n Harborger Bahnhoff schüllt op drei Levels bet to eendusendtweehunnert Fahrrööd stahn. En Warksteed is ok mit dorbi, en Fahrrad-Waschanlaag, un dorto kann man E-Bikes dor ok opladen. Fardig ween schall dat Parkhuus denn in dreieenhalf Johr.

