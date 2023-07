Stand: 06.07.2023 09:30 Uhr Warnstreiks in Hamborg

In'n Tarifkonflikt vun'n Hamborger Versandhannel un de Koophüüs gifft dat vundaag wedder Warnstreiks. De Warkschop Verdi hett dorto opropen: ünner annern Lüüd bi H&M, Zara, Kaufland un Ikea. An'n Morgen kaamt se denn ok all in de Binnenstadt tosamen. Verdi will, dat de Hannel twee Euro föfftig per Stünn mehr betahlt. In't Minimum schall dat denn dörteihn Euro föfftig in de Stünn geven.

