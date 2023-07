Stand: 05.07.2023 09:30 Uhr Weniger Parkplätz in Hamborg

In Hamborg boot se siet verleden Johr alltohoop 1.475 Parkplätz af. Dat mellt dat Hamborger Avendblatt un hett de Tallen vun’n Senaat. De CDU harr dor en Lütte Anfraag to stellt. As dat lett fallt de mehrsten Parkplätz in Wandsbek weg, oder warrt noch afboot. De Lüüd dor verleert 422 Stellplätz. Dorna kaamt de Bezirken Mitt, Noord un Einbüttel. An’n wenigsten warrt dat de Minschen in Altno marken: Dor fallt blot 19 Stellflachen weg.

