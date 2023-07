Stand: 05.07.2023 09:30 Uhr Slag in’t Kontor för Hamborger Medienlandschop

Dor snackt se in Hamborg opstünns veel över: Morgens in’t Blatt lesen, wat hier los is – dor kunn dat bald mit vörbi ween. SPD-Mediensenater Carsten Brosda seggt, dat de Situatschoon in Hamborg vunwegen de velen Medienhüüs besünners is. So is hier ok böös to marken, dat Arbeitssteden inspoort warrt. Gruner+Jahr stellt en Reeg Magazinen in, mag ween un de Mopo gifft dat bald blot noch eenmal op Papeer un de BILD-Zeitung will den Hamborg-Deel lütter maken. De Düütsche Journalistenverband meent: Wokeen regionale Kompetenz angriepen deit, de warrt dat hele Geschäftsmodell angriepen.

