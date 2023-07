Stand: 05.07.2023 09:30 Uhr Ünnerwegens mit en Drohn in Hamborg?

Mit de Drohn in wenige Minuten vun A na B flegen? In en poor Johr kunnen goot 280 Drohnen in Hamborg Minschen transporteren. Dat hett en Ünnersöken vun’t Düütsche Zentrum för Luft- un Ruumfohrt rutfunnen. Afflegen un lannen schüllt de Drohnen woll an faste Steden, to’n Bispeel op Dacken. In Sassen-Anhoolt hebbt se dat System al utprobeert. Flegen schüllt de Floogtaxen elektrisch.

