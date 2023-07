Stand: 05.07.2023 09:30 Uhr Geld för Hamborger Sporthallen

Hamborg will wedder Geld in Sportplätz un -hallen rinsteken. 600 Millionen Euro in de neegsten söven Johr. Dat hett SPD-Finanzsenater Andreas Dressel an’n Avend bi de Jubiläumsfier vun den Hamborger Sportbund künnig maakt. Sünnerlich Schoolsportanlagen, de ok Verenen bruken doot, de wüllt se utboen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch